Chiara Ferragni torna sui social, ma è pioggia di insulti e critiche. FOTO

Chiara Ferragni riappare sui social in un video postato da Fedez. Gli utenti: "Noi non dimentichiamo"

Chiara Ferragni è tornata sui social ma per farlo ha scelto di non apparire sul suo profilo ma su quello di Fedez. Lo riporta "il Giornale". L'influencer al centro del caso Balocco è riapparsa sul web in un video girato dal marito in occasione di un capodanno fittizio festeggiato nella loro nuova casa. Spietati i commenti degli utenti: "D'altronde siete abituati a prendervi gioco delle persone".

Pochi intimi nell'enorme abitazione dei Ferragnez che hanno anticipato la mezzanotte per brindare con i bambini. Ma la comparsa di Ferragni nel corso dei festeggiamenti non è stata gradita. Il web è insorto: "Tranquilli, festeggiate ma noi non dimentichiamo", si legge sotto il video di Fedez, regista del filmato. "Stai cercando di rilanciarla?", chiede un utente a Fedez.

Per lei che ha costruito la sua fortuna sul patto fiduciario implicito con gli utenti dei social, questo caso rappresenta un enorme danno reputazionale: "Lei furbetta non cambierà mai", è uno dei commenti più pungenti. "Non c'è cosa più vergognosa che intascare i soldi destinati ai bambini malati", si legge ancora sul profilo di Fedez.

Questo passaggio legato al caso Balocco è quello che ha, ovviamente, colpito più in profondità l'opinione pubblica. E come farà il pubblico a continuare a seguirla con quel sentimento incondizionato che le ha permesso di stringere contratti di collaborazione con marchi del lusso e di creare una sua linea personale?

Un post condiviso sul suo profilo potrebbe attirare pressoché solo attenzioni negative, quindi nella prospettiva di tornare presto a guadagnare sui suoi post, questo per lei è un rischio troppo grande.