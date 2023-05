Chiara Maci: "Sogno di raccontare Ferrero. Romantica la storia dei Nonino"

Chiara Maci, ecco il podcast Ritratti di Famiglia. "La storia più romantica? Quella della famiglia Nonino"

La storia che vorresti raccontare? "Ferrero. E' il mio piccolo sogno. Quando sono entrata in azienda ad Alba mi è venuta la pelle d'oca. Sono molto sensibile all'idea che un uomo possa aver creato un qualcosa che è diventato un orgoglio italiano", spiega Chiara Maci ad Affaritaliani.it. La food influencer italiana ha presentato il suo podcast "Ritratti di famiglia" (prodotto da Dopcast, produttore di podcast e vodcast nato dalla sinergia tra Sony Music Italia e MNcomm) - al ristorante Corteccia di Milano (dello chef stellato Cristiano Tomei e nel recente passato grande protagonista in tv: da Masterchef Magazine a Cuochi d'Italia). "Sono andata alla ricerca di tutto quello che non troverete su Google", sottolinea Chiara Maci. "La storia più romantica? Quella della famiglia Nonino. C'è dietro un grande amore che dura ancora: due generazioni fa, ma loro riescono ancora a portare avanti l'azienda. E...". Ecco l'intervista.

Com'è nata l'idea del podcast Ritratti di Famiglia?

"E' un'idea che avevo già da molto tempo, raccontare non le aziende e i brand, ma le storie di famiglia perché a mio parere è il grande valore aggiunto che abbiamo in Italia, quest'unione di persone che si tramandano di generazione in generazione qualcosa di grande, importante, faticoso, doloroso. Quando dici 'famiglia' dici tante cose, con tanti pro e contro. E il mio sogno era entrare dentro queste famiglie. Ce ne sono tantissime in Italia. Ovviamente mi riferisco al mondo enograstronomico del food and beverage. Il mio mondo. Iniziamo con i primi sei episodi..."

Cosa racconterai in queste sei storie?

"Sono andata alla ricerca di tutto quello che non troverete su Google: mi piace l'aneddoto dell'amore o dell'amore non corrisposto, dell'incendio e del danno, della mancanza di una persona che magari portava avanti l'azienda e una generazione che è subentrata improvvisamente. Ci sono tante cose che racconto e secondo me lo faccio con il mio tono un po' emotivo, romantico di chi si appassiona moltissimo alle storie vere. Perché sono quelle che ispirano, ti fanno credere. Sai cosa mi immagino?"

Cosa?

"Che un giovane all'ascolto di questo podcast possa pensare 'Cavolo però hanno creato un'azienda dal niente... hanno superato due guerre... momenti molto difficili e poi c'è stato il boom economico. Però ce l'hanno fatta, sono rimasti uniti perché c'era dietro una famiglia'. Questo vuole essere un grande messaggio per i giovani: credere in quello che vogliono fare"

Ma oggi si può fare ancora quelle cose che racconti nelle sei storie del tuo podcast?

"Se lo chiedi a me, io sono talmente entusiasta in generale e che ci crede talmente tanto che ti dico di sì. I tempi sono cambiati dal punto di vista economico ed è molto più difficile realizzare un sogno oggi. Ti sto parlando da Milano, una città che ha un sacco di problemi da questo punto di vista... I ragazzi non riescono a pagarsi un affitto. Però...

Però?

"Sono convinta che ci siano storie di giovani che pochi anni fa hanno creato startup vincenti con due lire. Quindi la mia risposta è sì. Bisogna avere l'idea giusta, lavorare, non smettere mai. Essere curiosi, umili e aperti verso il mondo, cercando di viaggiare e imparare. Portando tutto nel proprio progetto. Se mi chiedi se si può fare... ti dirò sempre di sì"

La storia che vorresti raccontare?

"Ferrero. E' il mio piccolo sogno"

Perché?

"Quando sono entrata in azienda ad Alba mi è venuta la pelle d'oca. Sono molto sensibile all'idea che un uomo possa aver creato un qualcosa che è diventato un orgoglio italiano. Se ci pensate i prodotti di questo brand li mangiano ovunque nel mondo. E poi è un'azienda che non ha mai rivelato molto della propria famiglia"

La storia più romantica di questa serie di podcast?

"Quella della famiglia Nonino. C'è dietro un grande amore che dura ancora: due generazioni fa, ma loro riescono ancora a portare avanti l'azienda. Ed è una storia declinata molto al femminile, trovo che questa sia una cosa molto bella. Altre aziende le donne le hanno viste entrare molto tardi: per gerarchia, principio erano gli uomini che portavano avanti le aziende. Comunque secondo me il romanticismo c'è un po' in tutte perché è quella cosa che ti permette di credere e di andare avanti. E poi...

Poi...

"Il romanticismo c'è per forza, si passa di generazione in generazione. Ci sono i figli. E se ci sono figli c'è amore per forza"

