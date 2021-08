Cina, Pechino prepara stretta su internet. Al ribasso i titoli tech

La Cina prepara una nuova stretta contro la concorrenza sleale nel settore di internet che spinge al ribasso i titoli del tech cinese. Sono state pubblicate le linee guida per fermare la competizione ingiusta su internet e limitare l'uso dei dati, che comprendono regolamentazioni contro la diffusione di dati falsi da parte degli operatori, l'uso di dati o algoritmi per influenzare le scelte degli utenti o per raccogliere e analizzare le informazioni commerciali dei competitor, e pratiche per indirizzare l'utente sul proprio sito web. Nei casi di violazioni, spiega l'authority per la regolamentazione del mercato, le revisioni dei dati potranno essere compiute da istituzioni terze. Le nuove linee guida non sono ancora entrate in vigore e sono soggette ai commenti dei cittadini fino al 15 settembre prossimo, ma si aggiungono alle strette in corso da mesi sul tech per contrastare i comportamenti monopolistici dei giganti di internet. I principali titoli del tech cinese segnano, intanto, pesanti ribassi alla Borsa di Hong Kong: TenCent sfiora un calo del 4% (-3,97%) mentre il gigante dell'e-commerce Alibaba cede il 4,1%.