Cipriani: "20 operazioni e 200 punti per rifarmi glutei, seno e gambe"

Francesca Cipriani: "20 operazioni e 200 punti per rifarmi i glutei, il seno e le gambe"

"Mi sono massacrata di operazioni chirurgiche per vincere i miei complessi di inferiorità e sentirmi bella. Ho rifatto il seno tante volte fino alla taglia sesta e poi con i glutei ho rischiato la setticemia. Mi ero affidata a mani inesperte e ho passato le pene dell'inferno. Per rimettere a posto i glutei mi hanno operato varie volte, l'ultima avevo 200 punti e un dolore pazzesco". Lo ha dichiarato Francesca Cipriani a Monica Setta a Storie di donne al bivio nella puntata in onda mercoledì 4 giugno in seconda serata su Rai 2.

La Cipriani ha raccontato anche di avere subito un tentato omicidio da un uomo violento. "Mi ha massacrata di botte e mi chiuso in casa. Non respiravo più, mi sono salvata solo perché sono uscita in strada a chiedere aiuto. Un'altra volta facevo la commessa a Sulmona e fui sequestrata dal mio datore di lavoro che mi chiuse in un camerino per violentarmi. Anche allora riuscii a scappare gridando aiuto e a denunciare. Ho avuto una vita terribile e ho scaricato sulla chirurgia plastica tutte le mie ansie e le mie fragilità fino a distruggermi. Ora sono serena con il mio amore Alessandro e spero di avere un figlio. Sembra assurdo che sia io a dirlo ma, tornassi indietro, cercherei di accettarmi senza rifarmi nulla".