Claudia Ruggeri, che curve al mare! La tutina è troppo stretta e... FOTO

Claudia Ruggeri, che curve! La tutina è troppo stretta e...

Claudia Ruggeri incanta i fan di Instagram. La stupenda show girl, nota al grande pubblico di Canale 5 per il suo personaggio in "Avanti un altro", condotto da Paolo Bonolis, manda in visibilio i propri follower con una foto da urlo.

In questo momento, Claudia Ruggeri si trova in Toscana, precisamente ad Anfredonia, per godersi le meritate vacanze estive dopo un anno pieno di impegni in televisione.

Ebbene, l'ultima foto pubblicata dalla show-girl, come facile aspettarsi, ha fatto il pieno di "Mi piace". Non solo, perché lo scatto ha attirato numerosi commenti di altrettanti fan della "miss" di Avanti un Altro.

"Diventi sempre più bella ogni foto che metti", scrive una fan affezionata. "Beato il tuo compagno, è un uomo veramente fortunato", si legge ancora sotto l'ultimo scatto.