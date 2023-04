Coca-Cola lancia il nuovo spot con la top model Gigi Hadid

Gigi Hadid protagonista del nuovo spot di Coca-Cola

Coca-Cola lancia la nuova campagna pubblicitaria globale ‘Recipe for Magic’ che vede protagonista la modella statunitense Gigi Hadid. Lo spot di 30", ideato e realizzato da OpenX, il team creato da WPP per Coca-Cola, si inserisce nelle comunicazioni del marchio degli ultimi anni che hanno messo al centro l'inclusività e l'unione.

La campagna, che celebra l'importanza del cibo per rafforzare i legami interpersonali, è stata lanciata in diversi Paesi (Regno Unito, Usa, Europa, Cina e Giappone) in televisione e su altri media, come il digital e le affissioni. Sul mercato cinese, Gigi Hadid lascerà spazio all’attore e appassionato di cucina Yang Yang insieme con lo chef e influencer messicano Oscar Meza. La campagna sarà infine supportata da contenuti pubblicati da circa 750 influencer e chef locali.