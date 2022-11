Come si aggiorna WhatsApp?

Come aggiornare WhatsApp: in che modo effettuare un aggiornamento della nota app di messaggistica alla versione più recente

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo. È utilizzata da milioni di persone e con buone ragioni: è veloce, affidabile e facile da usare. Tuttavia, anche le migliori app possono beneficiare di un aggiornamento di tanto in tanto. Se non sei sicuro di come aggiornare WhatsApp, non preoccuparti: non è per nulla complicato. Anzi, l'aggiornamento è in realtà molto semplice. Scopriamo insieme come si effettua, passaggio dopo passaggio.

In che modo aggiornare l'app di WhatsApp

Tutto quello che devi fare è aprire il Play Store o l'Apple Store sul tuo dispositivo e cercare la nota app di messaggistica istantanea del gruppo Meta. Una volta trovata, fai semplicemente clic sul pulsante "aggiorna" e l'app scaricherà e installerà l'ultima versione. È importante notare che avrai bisogno di una connessione Internet funzionante per effettuare l'aggiornamento. Se non disponi di una connessione Wi-Fi o di un piano dati attivo, non potrai scaricare l'upgrade.

Questo è tutto quello che c'è da fare. L'aggiornamento di WhatsApp è un processo semplice e veloce e vale sicuramente la pena farlo per ottenere le ultime funzionalità e correzioni di bug.

Nonostante sia ormai utilizzata da anni con soddisfazione da milioni di utenti, infatti, l'app offre sempre nuove funzionalità attraverso dei lanci periodici di nuove versioni ed è importante stare al passo con ogni novità, visto che spesso riguardano anche la sicurezza.

A che serve aggiornare WhatsApp

Sebbene WhatsApp sia un'app di messaggistica molto famosa, alcune persone non sono sicure di quale sia lo scopo di scaricare gli aggiornamenti. Effettuare un upgrade regolare è però necessario per godere di nuove funzionalità. Alcune di queste sono infatti state rilasciate solo in un secondo momento, come la possibilità di condividere video e foto, effettuare chiamate vocali e videochiamate e inviare messaggi ai gruppi. Chi non avesse provveduto ad aggiornare l'app, sarebbe quindi rimasto impossibilitato nel semplice utilizzo quotidiano. Anche se, va detto, ormai l'aggiornamento è disponibile in automatico su tutti gli smartphone.

Vale la pena sottolineare ancora una volta, comunque, che un aggiornamento non serve solo per avere l'ultima versione delle emoji, ma è importante per migliorare la sicurezza e la stabilità dell'app. Quindi, se non sei sicuro di dover aggiornare WhatsApp o meno, ti vivamente consigliamo di farlo.

Si può tornare a una precedente versione di WhatsApp?

I cambiamenti sono importanti nella vita, ma può capitare di abituarsi talmente tanto a una versione di un software o di un'applicazione da non riuscire a sfruttare quella nuova. La domanda che molti si pongono è quindi: si può tornare a una precedente versione dell'applicazione?

La risposta purtroppo è no. In linea teorica sarebbe possibile scaricare una versione precedente, ma è lo stesso WhatsApp a non consigliarlo, in quanto le versioni più vecchie non vengono supportate da Meta. Ciò vuol dire che difettano in sicurezza e che non potranno più essere utilizzate passato un determinato periodo di tempo. Quindi, è sempre meglio effettuare l'upgrade. Si tratta solo di una questione di abitudine, ma vedrai che presto non potrai più farne a meno.