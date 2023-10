Comunicazione, torna Angelo Moratti: socio al 10% della Associated Medias

L’ingresso nell’editoria è costato caro a Moratti: aumento di capitale per un milione di euro di cui 986mila 875 euro a titolo di sovraprezzo

Sulle orme del nonno Angelo Moratti, fondatore del gruppo di raffinazione petrolifera Saras, ma anche editore con Giovanni Agnelli e i Crespi del “Corriere della Sera” e editore in proprio de “Il Globo”, il nipote che porta il suo nome torna nel mondo dei media.

Angelo Moratti, figlio del defunto Gian Marco e di Letizia, è diventato infatti qualche giorno fa tramite la sua holding Angel Capital Management socio al 10% della romana Associated Medias. Si tratta dell’agenzia di stampa di cui primo azionista col 63% è la Fad del giornalista ed editore Guido Talarico mentre il 27% restante fa capo alla Limited Edition di Alfonso Dell’Erario, giornalista e già direttore editoriale del Sole 24Ore.

L’ingresso nell’editoria è costato caro a Moratti perché s’è impegnato a sottoscrivere un aumento di capitale di Associated Medias a lui riservato per un milione di euro di cui 986mila 875 euro a titolo di sovraprezzo. Il primo mezzo milione Moratti l’ha versato qualche giorno fa mentre il restante dovrà finire nelle casse dell’azienda entro il 3 luglio 2024. Associated Medias ha chiuso il 2022 con solo 32mila euro di ricavi e utili per 97 (novantasette) euro.