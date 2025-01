Concerti da non perdere nel 2025 (da Elodie a Dua Lipa, Cremonini, LIgabue-Vasco Rossi e...): date e appuntamenti

I concerti più attesi in Italia nel 2025

Il 2025 sarà un anno pieno di grandi concerti. Dal primo tour di Marracash negli stadi passando per l'atteso ritorno live di Marco Mengoni. E ancora: Elodie debutta a San Siro (come Lazza) e allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ligabue festeggerà i 30 anni di "Certe notti", Vasco Rossi live da Torino a Firenze, Napoli, Messina e Roma. Vediamo i concerti più attesi del nuovo anno.

Concerti 2025, Ligabue e Vasco Rossi

Luciano Ligabue torna sul palco di Campovolo (Rcf Arena di Reggio Emilia), a 20 anni dal primo concerto a Campovolo, per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Il tour di Vasco Rossi negli stadi nel 2025? Il Komandante è proiettato sul palco del Vasco Live 2025, che partirà il 31 maggio 2025 da Torino (e il 1 giugno a Torino), poi il 5 e 6 giugno a Firenze, 11 e 12 giugno a Bologna. Doppia data anche a Napoli il 16 e 17 giugno, a Messina 21 e 22 giugno e a Roma il 27 e 28 giugno.

Concerti 2024, da Mengoni a Marracash, passando per Jovanotti ed Elodie, Cremonini, Geolier e Lazza

Marco Mengoni sarà protagonista nell'estate del 2025 di un tour negli stadi italiani, che segue quello tutto esaurito del 2023 culminato con un grande show al Circo Massimo. Questo tour segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale del cantautore, che racchiude tutti i suoi 15 anni di carriera. Il tour, per un totale di 12 appuntamenti live, conta già il sold out della data di Napoli, della prima data di Bologna e della seconda data di Messina. MARCO NEGLI STADI 2025 partirà il 21 giugno con la data zero a Lignano Sabbiadoro (Stadio Comunale G. Teghil) e farà tappa il 26 giugno a Napoli (Stadio Diego Armando Maradona - SOLD OUT), per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara - il 5 luglio SOLD OUT) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico), il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo - 24 luglio SOLD OUT). Il tour è prodotto e organizzato da Live Nation.

Il 2025 incoronerà Marracash come il primo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi (prodotto da Friends & Partners). A giugno, attraversando tutto lo Stivale da Milano a Messina - conquistando i palchi più prestigiosi della musica live -, l’artista inaugurerà Marra Stadi25, una tournée che segna un nuovo traguardo per la storia del rap italiano. Si parte venerdì 6 giugno 2025 allo Stadio Comunale di Bibione (VE), proseguirà poi martedì 10 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 14 giugno 2025 allo Stadio Olimpico Grande di Torino, mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno 2025 (nuova data, recentemente annunciata) allo Stadio San Siro di Milano, lunedì 30 giugno 2025 allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 5 luglio 2025 allo Stadio San Filippo di Messina. Info e biglietti: ticketone.it e friendsandpartners.it.

Dopo “Tutta colpa mia” nel 2017, “Andromeda” nel 2020, “Due” nel 2023 e la co-conduzione nel 2021, Elodie prima torna al Festival di Sanremo con un brano che, dopo i singoli “Black Nirvana” e “Feeling” che anticiperà il nuovo album in uscita in primavera. Un sound completamente nuovo che porterà live anche con due concerti evento prodotti da Vivo Concerti, l’“Elodie The Stadium Show”, che si terranno l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.

Cesare Cremonini celebra 25 anni di carriera con il tour Cremonini Live25 la prossima estate sarà protagonista nei grandi stadi italiani. Tour al via ufficialmente con la Data Zero l’8 giugno 2025 a Lignano Sabbiadoro poi si passa in diverse città italiane: da San Siro (15 e 16 giugno) al Dall'Ara di Bologna (16-20/06), poi Maradona di Napoli (24/06), Stadio di Messina (28/6), San Nicola di Bari (3 e 4 luglio), Euganeo di Padova (8 luglio), Olimpico di Torino (12 luglio) e chiusura a Roma (17 e 18 luglio)

Lazza e il suo Locura Tour? Da Padova a Eboli, Torino, Bologna, Milano (poker di date all’Unipol Forum), Firenze e Roma, traghettandolo sempre più verso i suoi primi due stadi in carriera: il 5 luglio a Lignano Sabbiadoro (UD) allo Stadio Teghil (data zero) e il 9 luglio 2025 a Milano allo Stadio San Siro. Lazza si prenderà la Scala del calcio realizzando un traguardo che non è solo personale, ma un momento di consacrazione, simbolo di un legame indissolubile tra le sue passioni e la sua città.

Il rapper napoletano Geolier sarà il primo in assoluto a calcare per ben due volte il palco dell’Ippodromo di Agano nella sua città. Si esibirà per un doppio appuntamento in quella che a oggi è senza dubbio la venue in grado di contenere il maggior numero di spettatori per la musica live nella città partenopea: alla data già annunciata del 25 luglio 2025, si aggiunge un secondo grande live il 26 luglio 2025. Dopo il primato conquistato l’estate 2024 grazie ai tre concerti consecutivi completamente sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (che nessun artista - internazionali inclusi - aveva mai raggiunto), Geolier è pronto a superare ancora una volta se stesso per uno dei live più attesi del 2025.

Jovanotti sarà protagonista con il Palajova 2025 con diverse date (molte già sold out) tra cui 4 all’Arena di Verona a maggio, tre a Pesaro (4,5,7 marzo) 6 live all’Unipol Forum di Milano. A maggio di nuovo a Milano dopo le date del 11, 12, 14, 15, 17 e 18 marzo con altri due concerti. Quindi Nelson Mandela Forum di Firenze il 22 e il 23 marzo, Bologna, Torino e Roma.

Concerti 2025, Ed Sheeran, Dua Lipa, Robbie Williams e le star internazionali

Ed Sheeran illuminerà il palco dello Stadio Olimpico a Roma il 14 giugno: sarà l'unica tappa italiana del suo Mathematics Tour.

Gli Imagine Dragons porteranno il tour in quattro date negli stadi italiani: il 27 maggio all'Ippodromo Snai di Milano, 18 e 19 giugno allo Stadio Euganeo di Padova e il 21 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Gli I-Days di Milano all'Ippodromo Snai, vedranno protagonisti internazionali del calibro di Justin Timberlake (che aprirà il festival il 2 giugno), poi Dua Lipa (7 giugno) e i Linkin Park che chiuderanno l'evento il 24 giugno.

Bruce Springsteen, icona del rock mondiale, sarà protagonista di due serate indimenticabili allo stadio San Siro di Milano. Le date da segnare in agenda sono il 30 giugno e il 3 luglio, per partecipare a un evento che si preannuncia memorabile.

Billie Eilish, tornerà in Italia per esibirsi all'Unipol Arena di Bologna l' 8 giugno per la sua prima volta in Italia.

Robbie Williams arriverà in Italia con un unico imperdibile appuntamento nel 2025, giovedì 17 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste con il tour Robbie Williams Live 2025.

Concerti 2025, l'estate di San Siro: Elodie, Cremonini, Pinguini Tattici Nucleari e... Le date

Lo stadio di San Siro si prepara a una nuova estate di grandi concerti. Si parte con Elodie (8 giugno) poi Pinguini Tattici Nucleari (10 e 11 giugno), Modà (12/6), Cesare Cremonini (15-16/6), Elisa (18/6) Gazzelle (22/6), Marracash (25-26/6), Gabry Ponte (28/6), Bruce Springsteen (dal 30 giugno al 3 luglio), Ultimo (dal 5 al 7 luglio) e Marco Mengoni (13 e 14 luglio)

Concerti 2025 Olimpico di Roma, da Vasco Rossi a Ed Sheeran

Lo Stadio Olimpico di Roma come detto avrà la data evento italiana dell'Mathematics European Tour 2025 di Ed Sheeran (14 gugno), un doppio Vasco Live 2025 (27 e 28/6) Marco Mengoni negli stadi (2 luglio) e il Cremonini Live 25 (17 e 18 luglio)