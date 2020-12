Condè Nast, Natalia Gamero del Castillo amministratore delegato europeo

Condé Nast ha annunciato oggi la promozione di Natalia Gamero del Castillo ad amministratore delegato dell'Europa. In questo nuovo ruolo, Gamero del Castillo avrà sede a Londra e supervisionerà tutte le operazioni europee dell'azienda, che comprende Regno Unito, Francia, Italia, Germania e Spagna raggiungendo 100 milioni di persone ogni mese. Gamero del Castillo è attualmente amministratore delegato di Condé Nast Spagna, che pubblica AD, Condé Nast Traveler, Glamour, GQ, Vanity Fair e Vogue. Gamero del Castillo riferirà a Roger Lynch, CEO di Condé Nast e la sua nomina entrerà in vigore il 1° gennaio.

"Natalia è un leader raro che eccelle nella costruzione di team appassionati che hanno sviluppato alcuni dei migliori rapporti con il nostro pubblico e con i nostri partner in tutto il nostro portfolio", ha dichiarato Roger Lynch, CEO di Condé Nast. "In qualità di amministratore delegato della Spagna, è stata fondamentale per la nostra trasformazione digitale, creando per noi uno dei business più forti in qualsiasi mercato. Comprende l'importanza di investire nei contenuti locali e di costruire canali di espansione per il pubblico globale, che contribuiranno notevolmente al nostro futuro successo in tutta Europa".

Gamero del Castillo ha ricoperto diverse posizioni di rilievo in Condé Nast durante i suoi quasi 20 anni di attività, tra cui quella di amministratore delegato digitale di Condé Nast Spagna. In questo ruolo, ha guidato il mercato attraverso la sua trasformazione digitale e ha promosso l'innovazione editoriale per ampliare il raggio d'azione del pubblico. Sotto la sua guida, l'audience in Spagna è cresciuta fino a 30 milioni di utenti unici su tutte le piattaforme.

"È una grande opportunità e un onore per me assumere questa posizione in un momento così importante di trasformazione e in un'azienda in cui ho sviluppato la maggior parte della mia carriera professionale. Inoltre, apprezzo molto la dimensione editoriale del nostro lavoro e la nostra capacità di raccontare storie che promuovono il progresso sociale e che ispirano il nostro pubblico e i nostri partner", ha detto Gamero del Castillo. "Non c'è azienda mediatica più influente di Condé Nast e sono fiduciosa che con il talento e la visione che condividiamo insieme troveremo infinite possibilità di far crescere i nostri marchi iconici in modi nuovi che non possiamo ancora nemmeno immaginare".

Prima di entrare a far parte di Condé Nast, Gamero del Castillo ha ricoperto vari ruoli editoriali, come redattore presso El Cultural de El Mundo, il prestigioso supplemento del quotidiano nazionale di El Mundo. Ha lavorato anche per VIA DIGITAL, una delle prime piattaforme televisive in Spagna. Gamero del Castillo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Autonoma di Madrid e il PDG (General Management Program) presso la IESE Business School.