CoReVe, il vetro riciclato riparte con una campagna con Elio e le Storie Tese

CoReVe ed Elio e le Storie Tese insieme per sensibilizzare gli italiani sul riciclo del vetro. A M&C Saatchi la cura della campagna

CoReVe si affida a Elio e le Storie Tese. Il Consorzio Recupero Vetro torna con una nuova campagna firmata M&C Saatchi e che vede la partecipazione del celebre gruppo comico Elio e le Storie Tese. L’obiettivo della campagna è quello di esortare gli italiani a raccogliere e riciclare il vetro e sensibilizzarli sulla (quasi) immortalità della materia prima, se riciclata correttamente. Nel nuovo spot, Elio, Cesareo e Rocco Tanica ritraggono la personificazione di una bottiglia di prosecco, di una di profumo e di un vasetto, appunto, di vetro che, incontrandosi, si compiacciono delle proprie nuove vite e ricordano le precedenti, prima di iniziare un altro riciclo.

Nel video, un po’ in disparte, si nota anche un bicchiere di cristallo che ha il volto di Faso, desideroso anche lui essere “immortale” grazie al riciclo, ma che deve rassegnarsi a diventare semplicemente vecchio, come ceramica e pyrex. Comunque, il riferimento a questi materiali dello spot non è casuale: infatti, spesso vengono erroneamente conferiti insieme al vetro ma la loro presenza nella campana per la raccolta, insieme anche ad esempio ai sacchetti di plastica, ne “contamina” l’intero contenuto rendendolo inutilizzabile, impedendone il riciclo e costringendo invece a smaltirlo.