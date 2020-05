Coronavirus: per Facebook e Google smart working fino a fine anno

Facebook è stata tra le prime aziende tecnologiche a chiedere ai propri dipendenti di iniziare a lavorare a distanza. Ha dato ai dipendenti 1.000 dollari di bonus per il loro lavoro da casa e per i costi di assistenza all'infanzia.

​Un portavoce del social network ha spiegato che "Facebook ha fatto il passo successivo nella sua filosofia di ritorno al lavoro. Oggi abbiamo annunciato che chiunque possa svolgere il proprio lavoro a distanza può scegliere di farlo fino alla fine dell'anno. Come potete immaginare, si tratta di una situazione in evoluzione, poiché i dipendenti e le loro famiglie prendono decisioni importanti per il ritorno al lavoro".

Facebook riaprirà i suoi uffici il 6 luglio, dato che il blocco è stato gradualmente eliminato, ma sta ancora decidendo quali dipendenti saranno invitati ad entrare.

L'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, ha detto che i dipendenti che devono tornare in ufficio inizieranno a farlo a partire da luglio con misure di sicurezza rafforzate. Google aveva annunciato che avrebbe mantenuto la sua politica per il lavoro da casa fino al 1° giugno, ma lo sta prolungando per altri sette mesi. La maggior parte dei dipendenti che possono svolgere il loro lavoro da casa potranno farlo fino alla fine dell'anno, ha aggiunto Pichai.