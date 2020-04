Coronavirus, USA: annunciati da Trump i nomi della task force economica

Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha rivelato i nomi della nuova squdra messa a punto per ricostruire l'economia americana.

A essere elencati molti dei prestigiosi nomi dell'industria americana, tra i quali tuonano: il colosso di Facebook Mark Zuckenberg, Mary Marra della General Motors e Marc Benioff della Salesforce.

Quella del presidente è una chiamata alle armi nella lotta alla crisi COVID-19, con una task force decisa per dare il via a una ripresa economica senza precedenti. L'elenco dei nominati conta oltre 200 imprenditori e leader dell'industria in svariati settori, parteciperanno ai consigli e le rionioni del consiglio di stato.

Tra i nomi elencati: il fondatore di Facebook Mark Zuckenberg, il CEO Tim Cook di Apple, il CEO Jeff Bezos di Amazon, il CEO di Alphabet e Google Inc. Sundar Pichai, il CEO Marc Benioff di Salesforce, il CEO di Tesla / SpaceX Elon Musk, il CEO di Gilead Sciences Daniel O’Day. Trump ha richiesto nella task foce anche Micky Arison di Carnival Cruises, il proprietario del Treasure Island Hotel e Casinò di Las Vegas Phil Ruffin, lo chef-ristoratore Thomas Keller, ma anche Condoleezza Rice.