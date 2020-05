CorSera in "tensione" per la fase due. Effetto dejavù in Via Solferino

In questo lockdown che finalmente giunge a termine per il calo dei casi di contagio da Covid-19 non sono solo le giornate a scorrere tutte uguali. A quanto pare anche i titoli dei giornaloni. Nello sfogliare la prima del Corriere della Sera questa mattina molti hanno avuto il classico fenomeno del dejavù.

Complice l'apertura del quotidiano di via Solferino, più o meno la stessa di quella di sabato. "Riapertura tra le tensioni", titolava il CorSera nel weekend e "L'Italia riapre tra le tensioni", ha titolato invece oggi il quotidiano di punta del gruppo Rcs.

Va bene che, nel relazionarsi con il Governo, i vari De Luca-Fontana&C hanno fatto il diavolo a quattro in perenne campagna elettorale anche in questa drammatica fase di gestione del Coronavirus, facendo così salire la tensione alle stelle. Non solo fra i diversi gestori della macchina statale.

Evidentemente hanno fatto salire la tensione anche ai piani alti delle redazioni dove lo stress ha bloccato la formazione di quei processi creativi che sono alla base del lavoro giornalistico. Poi ci si lamenta che si finisce per perdere le copie e si va da Pantalone per chiedere gli aiuti nella crisi drammatica dell'editoria. Non è sempre colpa del vantaggio industriale del web...