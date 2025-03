Cos'è AI Overview di Google e come cambia la ricerca su internet

Ai Overview, l'intelligenza artificale cambia le regole della ricerca sul web

Se non è una rivoluzione poco ci manca e forse non ce siamo neanche accorti. Da oggi in Italia è stato introdotto AI Overview, il nuovo sistema studiato da Google per la ricerca organica sul motore di ricerca. Si tratta di uno strumento presentato un anno fa e che negli USa è già operativo da mesi ma che da oggi sbarca in Italia ed in altri paesi europei.

Come funziona

Per capire il funzionamento è corretto ricordare cosa succedeva fino a ieri quando ognuno di noi faceva una ricerca a caso su Google o altri motori di ricerca. Alla domanda o curiosità il famoso "algoritmo" di google in pochi istanti sceglieva gli articoli più rilevanti (secondo lui) tra quelli esistenti sul web in un ordine definito volgarmente "authority". A quel punto l'utente doveva scegliere quale link ed articolo aprire e leggere. Capite bene che essendo portati ad aprire i primi della lista il famoso "posizionamento" in questa sorta di classifica per articoli segnava il successo o meno di un post e nel complesso di un sito di informazione.

Con Ai Overview cambia tutto

Alla ricerca infatti il sistema, basato sull'intelligenza artificiale (nel dettaglio Gemini, diretto concorrente di Chat GPT Search) non risponderà più elencando articoli di altri da leggere ma di fatto creerà un suo testo con la risposta alla ricerca effettuata, citandone (non sempre) le fonti da cui sono state acquisite le informazioni, senza rimandi ad altri siti.

Cambia tutto quindi anche a livello visivo. Fino a ieri compariva una lista di link con il titolo del pezzo preso da un altro sito, seguito da una riga di spiegazione e/o introduzione, da oggi con Ai Overview compare invece un sito, diviso in paragrafi, sull'argomento scelto con eventuali rimandi ai siti esterni da cui sono state colte le info.

Il sistema è stato introdotto oggi in Italia, Austria, Germania, Spagna e Portogallo, nella loro lingua originale, ed in altri paesi europei ma solo in lingua inglese.

Abbiamo chiesto ad uno dei massimi esperti italiani di web ed Intelligenza Artificiale, Antonino Caffo, di spiegarci quali sono i cambiamenti anzi, la rivoluzione che l'arrivo di AI Overview porta con se.

"

L'introduzione di Google AI Overview in Italia segna un punto di svolta nel modo in cui gli italiani accedono e interagiscono con le informazioni online. Questa nuova funzionalità, basata sull'intelligenza artificiale, promette di trasformare radicalmente l'esperienza di ricerca, offrendo risposte sintetiche e immediate alle domande degli utenti. In un'epoca in cui il tempo è una risorsa preziosa, la capacità di ottenere informazioni pertinenti in modo rapido ed efficiente è fondamentale. AI Overview risponde a questa esigenza fornendo sintesi concise e accurate direttamente nella pagina dei risultati di ricerca, eliminando la necessità di setacciare numerosi link. Per gli utenti italiani, ciò significa poter trovare risposte alle proprie domande in modo più diretto, risparmiando tempo e fatica.

L'introduzione di AI Overview potrebbe innescare cambiamenti significativi nel comportamento di ricerca degli italiani. Se le risposte fornite dall'IA si rivelano soddisfacenti, gli utenti potrebbero ridurre il numero di clic sui risultati di ricerca tradizionali. Questo scenario impone alle aziende italiane di ripensare le proprie strategie SEO, concentrandosi sulla creazione di contenuti di alta qualità e pertinenti che possano emergere nelle sintesi di AI Overview. Oltre alle sfide, AI Overview offre anche nuove opportunità per le imprese. La capacità di fornire risposte concise e accurate alle domande degli utenti può migliorare la visibilità e la credibilità online. Inoltre, l'IA può essere sfruttata per creare campagne pubblicitarie innovative e personalizzate, raggiungendo il pubblico di riferimento in modo più efficace.