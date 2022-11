Cos'è l'elettrificazione dei consumi

Elettrificazione dei consumi: cos'è, la definizione e quali sono i benefici per la nostra economia

Fin dalla Rivoluzione industriale, le società umane hanno imboccato la strada del progresso attraverso i cambiamenti nella produzione di energia. Se l'Ottocento è stato il secolo del carbone e il Novecento quello del petrolio, il nostro si avvia a diventare il secolo dell'elettricità, generata però da fonti rinnovabili. L'elettrificazione dei consumi non è più infatti solo un'ipotesi, ma una realtà concreta che sta per migliorare la qualità della nostra vita. Scopriamo insieme cosa si intende con questo concetto e quali sono i suoi effettivi vantaggi e benefici.

Elettrificazione dei consumi: definizione e significato

Il significato del termine "elettrificazione" è ben più semplice da comprendere di quanto si possa credere. Si tratta infatti del progressivo utilizzo di elettricità prodotta attraverso fonti rinnovabili in servizi e attività sia private e domestiche sia pubbliche, dalla mobilità alla produzione industriale, senza dimenticare il riscaldamento. Un cambiamento che potrà permettere alle comunità di avere un consumo più efficiente e sostenibile dell'energia. Questo perché l'elettricità proveniente da fonte green non solo è a zero emissioni, ma può anche essere rinnovata. Si tratta quindi di un'energia potenzialmente interminabile e molto performante.

Elettrificazione di case, edifici pubblici e imprese

Per quanto riguarda l'utilizzo di elettricità nelle case, ormai l'avanzamento tecnologico ci fornisce la possibilità di poter fare a meno del gas non solo nel riscaldamento, ma anche nella cucina, grazie ai sempre più sofisticati fornelli a induzione, ma anche alle caldaie a elettricità e a tutti gli apparecchi relativi alla domotica che rendono la nostra abitazione veramente smart, e quindi più confortevole e controllabile, e con costi energetici ridotti.

I vantaggi dell'elettrificazione sono però ancora più grandi per quanto riguarda gli edifici pubblici, come scuole, ospedali o sedi governative, il cui costo di mantenimento può diventare molto più leggero grazie all'utilizzo di un tipo di energia rinnovabile. Stesso discorso per la mobilità pubblica. Ci sono molti vantaggi nell'elettrificare i trasporti. Forse il più evidente è che così si aiuta a ridurre la quantità di emissioni inquinanti e gas serra. Questo è dovuto al fatto che veicoli elettrici producono zero emissioni, mentre veicoli a benzina e diesel producono emissioni nocive che contribuiscono al cambiamento climatico. Un altro grande vantaggio è che i veicoli elettrici sono molto più economici nell’utilizzo quotidiano rispetto ai veicoli a benzina o diesel. Costano molto meno per il rifornimento e non sono fuori mercato per la manutenzione. I veicoli elettrici sono poi anche molto più silenziosi rispetto ai veicoli a benzina o diesel, il che è ottimo sia per l'ambiente che per le persone che abitano vicino a strade trafficate. Infine, l'elettrificazione dei trasporti può aiutare a ridurre la nostra dipendenza dagli idrocarburi fossili, con grandi vantaggi per l'ambiente e per la nostra economia.

Ma anche per le imprese l'elettrificazione è un processo ormai inarrestabile. Quando le aziende sono elettrificate, ne beneficiano in vari modi. Per esempio, consumando meno energia, con grandi vantaggi in termini economici sul lungo periodo. Inoltre, le aziende elettrificate sono spesso più efficienti e produttive.

I benefici dell'elettrificazione dei consumi

Come abbiamo avuto modo di capire, uno dei principali vantaggi dell'elettrificazione è che può aiutarci a risparmiare soldi sulle bollette energetiche, sia a livello domestico che industriale. Utilizzando elettrodomestici efficienti e spegnendoli quando non li utilizziamo, possiamo ridurre il consumo di elettricità nelle nostre case.

Un altro vantaggio è che può rendere le nostre case più confortevoli. Se ci procuriamo termostati intelligenti e sistemi di illuminazione moderni, possiamo controllare la temperatura e l'illuminazione delle nostre case da smartphone o tablet. Infine, l'elettrificazione può anche migliorare la nostra salute e il nostro benessere. Utilizzando elettrodomestici efficienti, possiamo ridurre la quantità di inquinamento e di radiazioni a cui siamo esposti. Tanti validi motivi per sperare che questo processo possa subire un’ulteriore accelerazione nei prossimi anni.