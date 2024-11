Crozza nei panni di Bersani: "Da mangiare pane e salame con gli operai ai menù di Cracco"

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna con la mitica maschera di Bersani e commenta la sconfitta della sinistra alle elezioni in Liguria: «Preferivo perdere la causa con Vannacci ma vincere la Liguria con Orlando. Solo che Orlando in quel bar fa la figura del cxxxone e non è un’allegoria è un dato di fatto... In quel bar lì insieme agli operai c’eravamo anche noi di sinistra a mangiare pane e salame. Oggi noi di sinistra andiamo a spiluccare da Cracco le crudité…»