Crozza/Meloni: «Altro che vaccino per il Covid… Io vi faccio il vaccino per far crescere a tutti solo braccia destre!»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni: «No tranquillo amore mio… il sesso te lo scegli te quando sei grande. A vent’anni decidi se te senti checchetta, drag queen o minotauro. L’importante è che eviti Dio Patria e Famiglia, che sono i valori nei quali crede il mio braccio destro. ‘Sti zozzoni col pugno chiuso… pensavano che se fai un figlio inquini l’ambiente e lo devi buttare insieme alla plastica. Pugno chiuso… altro che vaccino per il Covid… io vi faccio il vaccino per far crescere a tutti solo braccia destre!».