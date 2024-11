In apertura di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Antonio Razzi e commenta le elezioni USA: «io creto che è normale che ha vinto Attramp perché tu non puoi mettere contro a lui la badante di Baygon. Perché la badante ti sa rigovernare la casa sì, ma passare l’aspirapolvere per tutta l’America è complicato.»