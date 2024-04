Crozza/Salvini parla del suo libro “Controvento”: «Su 200 pagine 190 sono gli insulti di Bossi»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza si trasforma in Matteo Salvini: «La fatica di scrivere un libro di notte al telefono mentre Bossi ti insulta! E quindi, ragazze e ragazzi, comprate il libro perché su 200 pagine 190 sono gli insulti di Bossi… randagio, parolaio, traditore, amico dei terroni, ignaro, acaro, perdigiorno, tutti insulti che mi hanno trasformato nell’uomo che sono oggi… che a pagina 199 è scritto chiaro… disgrasià! Ehhh… ho spoilerato il finale?».