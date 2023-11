Crozza/Salvini: «Scioperi? La sinistra prima voleva mettere i lavoratori sui treni per mandarli a lavorare, oggi non può perché chi guida i mezzi pubblici è a scioperare»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini contro i sindacati per lo sciopero dei trasportatori: «Diritto allo sciopero? Sì! Sacrosanto! Ma nel rispetto di chi lavora. Voi lavoratori volete scioperare? Sì ma me la spiegate una cosa? Se dovete andare a scioperare e non ci sono i mezzi pubblici perché chi li guida è a scioperare, come fate ad andare a scioperare? E questa Sinistra che prima, i lavoratori, voleva metterli sui treni per mandarli a lavorare... oggi non li può mettere perché chi guida i mezzi pubblici è a scioperare.». Iscriviti alla newsletter