D'Urso-De Filippi, è guerra: Maria mette veti, da Barbara "troppo trash"

Tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso è in corso una guerra fredda: la seconda non può invitare nei suoi programmi i personaggi della prima, né trattare gli stessi temi. Questo è quello ch sostiene Dagospia, che ha gettato altra benzina sul fuoco dei gossip legati a Barbarella, primo fra tutti la chiusura anticipata della sua trasmissione domenicale Live -Non è la d'Urso, che chiuderà due mesi prima del previsto, il 28 marzo.

Il motivo? Dagospia non usa giri di parole: “La vera spina nel fianco di Barbara D’Urso in Mediaset si chiama Maria De Filippi. Ma da dove nasce la rivalità tra le due? Tutto è iniziato quando Maria ‘la Sanguinaria’ ha chiesto e ottenuto dal ‘Biscione’ una clausola nel suo contratto che proibisse alla D’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia ‘roba’”.

Insomma, divieto di invitare nei programmi della D’Urso ospiti provenienti da Uomini e Donne, Amici, Temptation Island, per impedire a Barbara di montare dei casi sulle storie e personaggi provenienti dai salotti televisivi della De Filippi e tenerli lontani dal trash troppo spinto. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma in effetti i personaggi legati alla De Filippi sono attualmente spariti dai salotti della collega.

Sempre secondo Dagospia, "questa clausola non è presente nel contratto di Alfonso Signorini". Ecco perché la D’Urso ha attinto a piene mani dalle storie legate al Grande Fratello Vip, anche se un'assenza importante si è notata: quella di Tommaso Zorzi. A Live - Non è la D'urso di domenica 7 marzo, infatti, c'erano molti dei concorrenti vip ma non il vincitore. Assenza motivata dal tacito veto della De Filippi? Non ci sono né conferme né smentite, ma i dubbi restano e la guerra continua.