Damilano, siluro a Foa e lite tv: "Lei fu presidente Rai perché filo-Putin"

La7, lite furiosa tra Marco Damilano e Marcello Foa: "Fu il partito di Putin a farla presidente"

Marco Damilano non le manda a dire. Ieri, martedì 1° marzo, durante DiMartedì in onda su La7, il direttore de L’Espresso ha svelato la nudità di un ospite in particolare presente nello studio di Giovanni Floris. Damilano ha attaccato l’ex presidente della Rai Marcello Foa, in carica dalla fine del settembre 2018 alla metà di luglio 2021 e sostenuto dal M5s e dalla Lega.

All’ex presidente Rai, il direttore dell’Espresso ha contestato l’attività di commentatore per l’agenzia russa Sputnik, presente in diversi paesi (anche nel Belpaese con un proprio sito in lingua italiana) e con la rete tv Russia Today, finanziate entrambe dal Governo di Mosca e nate da una costola dell’agenzia statale RIA Novosti.

"Il presidente della Rai Marcello Foa faceva il commentatore per agenzie come Sputnik, per Russia Today, scrivendo cose tipo ‘In 18 anni non ho mai dovuto coprire una sola crisi internazionale provocata dal Cremlino', che le rivolte in Ucraina erano guidate e gestite dall’Occidente…”. E continua: “Oggi il Parlamento vota all’unanimità [a favore delle sanzioni proposte dal Governo Draghi, ndr], ma il partito di Putin in questa legislatura, e lo dico anche ad Alessandro Di Battista, ha avuto per anni la maggioranza e infatti ha nominato Marcello Foa presidente della Rai proprio perché aveva quel curriculum, non ‘nonostante’ avesse quel curriculum. Non possiamo dimenticare perché sennò ripartiamo sempre da zero…”.