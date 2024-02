Daniele Capuana: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

Nello studio di "Uomini e Donne" arrivano novità per tronista Ida Platano. Nel corso della puntata in onda mercoledì 21 febbraio su Canale 5 ha visto arrivare in studio due nuovi corteggiatori. "Uno si chiama Daniele e l'altro si chiama Marco", annuncia Maria De Filippi prima di lasciare spazio alle presentazioni dei cavalieri.

"Mi chiamo Daniele Capuana, sono un personal trainer e vengo dalla provincia di Pisa - ha detto il 38enne, visibilmente emozionato al primo confronto con Ida. L'uomo ha spiegato di essere interessato alla conoscenza della dama, ora che nella trasmissione ricopre il ruolo di tronista.

“Faccio questo lavoro da 4 anni, ho sempre lavorato nella ditta dei miei zii che hanno un’officina. Mi sono annoiato del mio lavoro, ho accettato la proposta di un mio amico che ha un locale a Formentera e sono andato lì”. Daniele Capuana si divide tra Pisa, Firenze e Milano. Ha un profilo Instagram da 2mila follower circa. Non è mai stato sposato e non ha figi. "Non ho mai avuto amanti in vita mia. Sono stato fidanzato”.