Marco Gherardi: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

Daniele Capuana: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

La tronista di Uomini e Donne, Ida Platano ha due nuovi corteggiatori. "Uno si chiama Daniele e l'altro si chiama Marco", ha annunciato Maria De Filippi nel corso della puntata di mercoledì 21 febbraio 2024 in onda su Canale 5. Uno è Daniele Capuana e l'altro è Marco Gherardi.

"Sono Marco, di Firenze, ho 39 anni. Sono un ristoratore, ma sono anche cuoco e sto in cucina", ha detto il nuovo corteggiatore di Uomini e Donna. "Sono qui per te perché sicuramente sei una bellissima donna, ma hai anche una vena sensibile che è quello che mi ha portato qui a conoscerti. Sei sicuramente forte, determinata, indipendente, ma credo tu sia anche molto sensibile e sarei curioso di conoscerti se mi darai la possibilità di farlo".

Marco Gherardi nel 2019, ha preso parte a ‘Primo appuntamento’, il dating show di Real Time. Ha un fratello ed è diplomato al Liceo Scientifico, come detto ha un ristorante (Osteria del Piacere, frequentata anche da vip o calciatori, come ad esempio Alex Del Piero), ama la boxe e pubblica ogni tanto foto mentre si allena in palestra. "Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi sono detto, "Non smettere. Soffri ora e vivi il resto della tua vita come un campione", scriveva in un post social citando Muhammad Alì.