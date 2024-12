Dazn compra Foxtel da News Corp: maxi affare da oltre 2 miliardi

Dazn sempre più ricco di contenuti: ricavi a 6mld

Dazn ha annunciato l'accordo per l'acquisizione del colosso australiano Foxtel Group (Foxtel) dal suo azionista di maggioranza News Corp e dall'azionista di minoranza Telstra a un valore aziendale di 2,2 miliardi di dollari, soggetto all'approvazione normativa. Questa acquisizione, sottolinea una nota, fa di Dazn il leader dell'intrattenimento sportivo in Australia e allo stesso tempo ne espande l'impronta globale, consolidando il suo ruolo come destinazione di riferimento globale dello sport.

L'aggiunta di Foxtel a Dazn porta i ricavi proforma del Gruppo a 6 miliardi di dollari e fornisce contenuti aggiuntivi, competenze e opportunità di espansione per accelerare la traiettoria di crescita di Dazn. Foxtel è una delle principali società di media australiane, con 4,7 milioni di abbonati che beneficeranno dell'ampio portafoglio di contenuti sportivi, della tecnologia della piattaforma e della portata globale di Dazn.