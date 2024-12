Bianca Guaccero pigliatutto, dopo Ballando con le Stelle Conti la chiama per Sanremo e con Nek... Le novità in Rai

Bianca Guaccero, dopo la vittoria a Ballando con le stelle nel 2025 condurrà il Primafestival e affiancherà Nek a Dalla strada al palco

Per Bianca Guaccero, fresca vincitrice di Ballando con le stelle e innamoratissima del suo maestro Giovanni Pernice, il nuovo anno non poteva iniziare meglio. L'attrice infatti condurrà il Primafestival, programma in onda nell'access prime time che precede Sanremo 2025. La conferma è arrivata prima dal direttore artistico Carlo Conti e poi da lei stessa, ospite ieri a Che tempo che fa: "Qualche tempo fa mi ha chiamata Carlo Conti e mi ha chiesto di presentare il Primafestival. Io sono stata felicissima perché non poteva rivolgere questa richiesta a persona più felice e più grata". Al fianco dovrebbe esserci Gabriele Corsi.

Le novità non finiscono però qui. Bianca Guaccero sarà infatti co-conduttrice insieme a Nek di Dalla strada al palco, programma di Rai1 con protagonisti gli artisti di strada. L'annuncio ufficiale è arrivato alla finale di Ballando con le stelle quando Milly Carlucci ha invitato Nek a raggiungere Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sulla pista. "Ci tenevo, Milly, a ringraziarti. Io voglio ringraziare questo programma perché mi ha ridato veramente una gioia, un amore, una luce e questo che accade oggi è anche grazie a te", ha dichiarato la vincitrice del programma. La prima puntata del talent show andrà in onda il 10 gennaio 2025 e non si esclude una partecipazione anche di Pernice.