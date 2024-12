Ballando con le Stelle 2024, vince Bianca Guaccero: il bacio finale con Giovanni Pernice dopo il trionfo

Rai: 'Ballando con le stelle', vince la coppia Guaccero-Pernice

La coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, coppia di ballo ma ora anche nella vita, ha trionfato all'edizione 2024 di 'Ballando con le stelle', battendo nella sfida finale, andata in onda ieri sera su Rai1, il duo Federica Pellegrini-Pasquale La Rocca. "E' la prima volta che vinco qualcosa ed è bellissimo”, ha detto subito dopo la premiazione Bianca Guaccero. Prima di salire sul gradino più alto del podio i due ballerini si sono esibiti in diversi stili di danza: dalla salsa al twist. Secondo posto per Federica Pellegrini e Pasquale La rocca e terzo posto per Federica Nargi e Luca Favilla. Assente Guillermo Mariotto, dopo le polemiche, a causa, ha spiegato Milly Carlucci, di un infortunio a una gamba.

In un reel postato sul suo profilo Instagram il bacio tra l'attrice pugliese e il compagno subito dopo il trionfo: "È stata un'esperienza straordinaria che si è conclusa nel migliore dei modi, io non ci credo ancora", sono le parole di un'emozionatissima Bianca Guaccero. "Un ringraziamento fondamentale e tutti voi che ci avete sostenuto. La coppa è anche vostra", dice poi la coppia all'unisono prima del bacio finale.