De Filippi supera: "Amici" batte Fazio. "Isola" ko contro "Uomini e donne"

La classifica del mese di maggio di Sensemakers per PrimaOnline sulla base delle rilevazioni di Shareablee dei programmi più attivi sui social la vincono a mani basse i brand di Maria De Filippi. "Amici" si classifica in prima fila a quota 23,6 milioni di interazioni, seguito al secondo posto, ma con uno stacco significativo, dal programma di Fabio Fazio "Che tempo che fa" a quota 7 mln di interazioni. Il terzo posto della classifica vede ancora trionfare un programma a guida De Filippi, "Uomini e donne", che nel mese di maggio porta a casa 4,2 mln di in interazioni. Battuta l'"Isola dei famosi" 2021, condotta da Ilary Blasi, che si posiziona al 4° posto a 3,8 mln. L'ultima puntata il 7 giugno scorso ha acclamato vincitore Awed. Si classificano al 7° e 8° posto "Chi l'ha visto?" di Federica Sciarelli e "Report" di Sigfrido Ranucci, a 1 mln di interazioni il primo e 948 mila il secondo. "Propaganda Live" si piazza al 12esimo posto, seguita due posizioni dopo da "Quarto grado" in 14° con 257mila interazioni.