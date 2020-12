Digitale, pubblicità a +9.4% a ottobre: trend confermato a novembre/dicembre

Ottobre chiude con un risultato positivo per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria digitale. Infatti, come scrive Engage, il mercato della pubblicità tira un sospiro di sollievo nonostante i contraccolpi della situazione di emergenza sanitaria e delle difficoltà economiche del Paese.

Come riferisce Giorgio Galantis, presidente di Fcp Assointernet, a ottobre "gli investimenti pubblicitari rilevati nell’ambito dell’Osservatorio Fcp Assointernet registrano una crescita del 9,2%, quarto risultato positivo consecutivo e valore in ulteriore miglioramento rispetto all’incremento del 6,8% registrato nel mese di settembre".

Dopo i brutti mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, il comparto digitale ha dimostrato per Galantis, "un’evidente capacità di reazione ed adattamento alle esigenze comunicative in un anno evidentemente complesso e caratterizzato da un’elevata volatilità". Il dato progressivo relativo ai primi dieci mesi dell’anno "si attesta a quasi 330 milioni di euro, in calo del 5%, con un trend dunque in costante miglioramento che riteniamo possa trovare conferma negli ultimi due mesi dell’anno".

Nel 2019 il mercato rilevato dall’Osservatorio Fcp Assointernet ha chiuso con un incremento del 3,5% rispetto al dato dell'anno precedente. L'ultimo esercizio segnato da un calo degli investimenti pubblicitari sui mezzi digitali degli editori italiani è stato invece il 2016 (-2,3%).