Diletta Leotta o Ilary Blasi? Una poltrona per due a Mediaset. Ammesso che ci sia la... poltrona / Rumor

Isola dei Famosi sì o Isola de Famosi no? Mediaset-Banijay sfogliano la margherita. E tra i petali più delicati c'è quello sulla conduttrice. Si parla da tempo di Diletta Leotta in pole positione, ma...

Isola dei Famosi, Diletta Leotta-Ilary Blasi e i rumor sul reality di Canale 5

Il Grande Fratello ha iniziato il suo 'girone di ritorno' in vista della finale che proclamare il vincitore la prossima primavera. Poi torna l'Isola dei Famosi? Forse, ma non è detto.

Dopo un'edizione 2024 al di sotto delle attese, da tempo si vocifera di un rilancio, magari con Diletta Leotta in conduzione. La musa della serie A su Dazn, ha fatto le prove generali con La Talpa in autunno: vero che il programma è stato chiuso in anticipo - accorpando le ultime tre puntate - ma sugli ascolti tv oscillanti aveva pesato molto anche la collocazione (col cambio di serata dopo la prima puntata con numeri discreti). E nelle scorse settimane era il nome caldo per guidare lo storico reality (partito anni fa sulla Rai e da tempo in onda su Mediaset). Secondo Tv Blog però ci potrebbero essere sorprese su questo fronte.

E così, mentre circolano alcune alternative (da Federica Panicucci ad Elenoire Casalegno), in realtà "Canale 5 potrebbe riaffidare l’Isola dei famosi a Ilary Blasi". La showgirl romana sta vivendo un ottimo momento: la sua docuserie su Netflix sta andando molto bene. E "dopo l’anno scorso, Banijay vuole fare l’isola dei famosi solo se avrà una conduttrice ed un cast degni di questo nome, altrimenti è inutile farla. E per Banijay Ilary è il nome giusto per la conduzione"