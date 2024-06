Diletta Leotta star di Intimissimi, shooting mozzafiato in boxer (foto). Le nozze con Karius..

Diletta Leotta star di Intimissimi, shooting (in boxer) scalda l'estate

"Summer essential", scrive Diletta Leotta che in questi giorni ha lanciato un nuovo shooting. La showgirl - da tempo testimonial di Intimissimi Uomo - è protagonista di una nuova campagna adv. Scatti in boxer a righe per la musa della serie A in reggiseno bianco con il mare a far da sfondo alle foto.

Diletta Leotta, matrimonio con Karius: quasi ci siamo

Intanto Diletta Leotta vede avvicinarsi il giorno delle nozze. Addio nubilato (spettacolare a Ibiza) alle spalle, è countdown verso il 22 giugno quando sull'isola di Vulcano si sposera con Loris Karius alla presenza di circa 150 invitati (Elodie sarà la testimone della sposa).

E nel frattempo ha chiuso la terza stagione di Mamma Dilettante (e visto il successo c'è già attesa tra i fans per la quarta). Ospiti della decima e ultima puntata sono stati Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer.

Diletta Leotta, Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer: il primo incontro? Durante Milan-Inter

La coppia ha raccontato a Diletta Leotto che il loro primo incontro fu al derby tra Milan e Inter (squadra di cui come noto è tifosissimo il presentatore di Rai2 (e candidato numero uno - ma attenti ai due 'outsider - alla conduzione del prossimo DopoFestival di Sanremo). “Alessandro ed io ci siamo conosciuti a San Siro. Io lavoravo lì per uno sponsor del Milan, in quel periodo non ero fidanzata. Lui si è presentato come calciatore. Io l’ho visto, non sapevo chi fosse e lui si presenta, mi chiede il numero e me lo scrive in un modo molto romantico, non me lo scrive in numeri, ma in lettere", le parole di Ludovica nel corso del podcast e vodcast Mamma Dilettante 3. “L’ho fatto perché un tre non potesse essere confuso con un cinque. Così ho scritto tutto il numero in lettere. Così ero sicuro che se non mi richiamava era perché non voleva. In un certo senso è stato un colpo di fulmine, era una situazione particolare. La sera prima ero stato al Plastic”, ha aggiunto Alessandro Cattelan.





“L’ultima volta della sua vita”, chiosa Ludovica Sauer. E Cattelan ridendo conclude: “Io ancora non lo sapevo ma sarebbe stata l’ultima volta della mia vita. È stata una serata divertente tanto che la mattina dopo mi sono svegliato e non ero nelle condizioni di andare allo stadio, però era l’anno in cui vincendo il derby avremmo potuto vincere lo scudetto. Quindi vado, quell’anno abbiamo perso il derby, non abbiamo vinto lo scudetto in quella partita, ma il destino mi ha regalato un’altra gioia ossia aver incontrato Ludovica. Quando l’ho vista, mi ha proprio colpito in maniera particolare. Ho visto il primo tempo della partita e durante l’intervallo sono tornato giù e le ho lasciato il bigliettino. Non sono mai stato uno che si lancia in questo tipo di situazioni, non è il mio stile, però in quel caso mi sono fatto coraggio ed è andata bene.”

Diletta Leotta con Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer. La nuova puntata di Mamma Dilettante 3