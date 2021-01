Discovery+, il nuovo servizio streaming sbarca in Italia

In Italia sbarca Discovery+, il nuovo servizio di streaming a pagamento del gruppo Discovery, "il solo dedicato al real life entertainment e ai contenuti non-fiction”, come riporta PrimaOnline dalla nota del gruppo guidato in Italia da Alessandro Araimo, con un’ampia serie di produzioni nazionali e internazionali. Il debutto di Discoveri+ in Italia e in altri 25 paesi nel mondo tra cui gli Usa, segue al lancio in Regno Unito e Irlanda.

A partire dal 6 gennaio, come riporta Prima, sulla piattaforma sarà disponibile “Elettra e il resto scompare”, serie in 10 puntate in cui Elettra Lamborghini si racconterà ai telespettatori, svelandosi anche nella sua dimensione più intima e quotidiana e meno nota al grande pubblico.

Sempre domani, 6 gennaio, ci sarà il documentario “Maradona morte di un campione”, che prova a far luce sulla fine del “pibe de oro” di recente scomparso, Diego Armando Maradona. In programmazione nei giorni successivi, anche “L’ultima difesa – Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli”, l’intervista esclusiva della Lucarelli ad Antonio Ciontoli dopo la condanna a 14 anni di carcere per la morte di Marco Vannini, sulla piattaforma dal 9 gennaio. L’11 gennaio sarà ancora all'insegna della cronaca nera con “Lady Gucci”, l’intervista esclusiva a Patrizia Reggiani, sul caso legato all’omicidio dell'ex marito ed erede della nota maison fiorentina.