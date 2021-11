Disney, nel 2022 investimenti per 33 mld per la produzione di nuovi contenuti

Disney, 33 mld su produzione di contenuti nel 2022: obiettivo 230-260 mln di abbonati su Disney+ entro il 2024

Disney investirà la cifra monstre di 33 miliardi di dollari per i propri contenuti. E questo solo nel 2022. Giusto per fare un confronto, Netflix nel 2021 ha investito “solo” 14 miliardi in nuove produzioni. Dopo l’annuncio della creazione del proprio metaverso (prendendo spunto dall’idea di Mark Zuckerberg), il gruppo Disney, per l’anno fiscale 2022 (che va dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022), spenderà il 32% in più dell’anno 2021 per la realizzazione di nuovi contenuti da distribuire su tutti i propri canali: dallo streaming con Disney+, Hulu ed Espn+ ai canali lineari, fino ad arrivare all’acquisizione di diritti sportivi.

La decisione arriva dopo la riflessione del Ceo Bob Chapek sul rallentamento del flusso di abbonati a Disney+, il quale si era reso conto che pur con la gigantesca offerta nella libreria di titoli tra Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, NatGeo e altri, mancava l’importantissimo elemento novità.

Ma quali sono i piani per il vastissimo palinsesto di Disney? Come scrive Italiaoggi, in programma ci sono circa 50 nuovi film per le sale e lo streaming, 60 serie unscripted, 30 serie comedy, 25 drama, 15 serie di documentari, dieci film d’animazione e cinque film per la televisione. Inoltre, è previsto un incremento delle produzioni locali, dunque legate al territorio.

Ma non è tutto. Nei piani di Disney anche il portafogli di nazioni in cui sarà presente lo streaming di Disney+, che dovrebbe passare dalle attuali 60 a ben 160 Paesi. L’obbiettivo di Disney in termini di abbonati, comunque, rimane confermato a quota 230-260 milioni entro il 2024.