Domani, nasce il nuovo giornale di De Benedetti. "Titolo di 15 giorni fa"

Il quotidiano Domani diretto da Stefano Feltri debutta. L’iniziativa editoriale di Carlo De Benedetti è nata nel bel mezzo di una pandemia come scrive lo stesso Feltri nel suo editoriale. “Un giornale nuovo con un futuro tutto da scrivere”, titola l’ex vice-direttore del Fatto Quotidiano. Il tema d’apertura della primissima pagina non può che essere la scuola. “Ripartiamo senza dimenticare. Il virus non ha fermato la scuola”, si legge in primo piano. Ecco il commento del giornalista e massimo esperto di editoria e media, Claudio Plazzotta. Pubblichiamo allegandovi la prima pagina di Domani. “Ma è veramente la prima pagina di Domani o è un numero zero di qualche giorno fa? Più che Domani è la prima di 15 giorni fa”, scrive Plazzotta.

Ma è veramente la prima pagina di Domani o un numero zero di qualche giorno fa? Più che Domani, il titolo della prima e' di 15 giorni fa.... https://t.co/pxhjExbPxG — Claudio Plazzotta (@Claplaz) September 14, 2020