Domenica In, Lazza, Tananai e... Ospiti e anticipazioni 12 marzo

Domenica In, da Mara Venier un po' di Sanremo 2023 e... Ospiti e anticipazioni 12 marzo

Arriva una nuova puntata di Domenica In. L'appuntamento è per oggi, 12 marzo, dalle ore 14 su Rai 1. Il varietà del pomeriggio condotto dalla zia Mara e giunto ormai alla ventiseiesima puntata, sarà animato, come anticipa Tvblog, da alcuni dei volti più amati del Festival di Sanremo 2023. Ma non solo. Nello studio di viale Mazzini non mancheranno i volti storici, i tanti colpi di scena e un po' di sano spettacolo-giallo-musicale.