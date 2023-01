Domenica In, ospiti di Mara Venier nella puntata dell'8 gennaio

Domenica In anticipazioni, chi ci sarà in studio da Mara Venier

Nonostante il clima natalizio che si respira (ancora) per le strade della Capitale, negli studi Fabrizio Frizzi di Roma tutto è pronto per una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1. La zia più amata dagli italiani, secondo quanto rivela il sito specializzato Tvblog.it, non mancherà di riservare al pubblico ricchi colpi di scena. Tanti volti, del piccolo e grande schermo, saranno infatti protagonisti della diciassettesima puntata di Domenica In.

Domenica In anticipazioni, tutti gli ospiti della puntata dell'8 gennaio

Chi si siederà nel salotto di zia Mara nel pomeriggio dell'8 gennaio? Chi saranno gli ospiti della prossima puntata di Domenica In? Secondo quanto rivelano le anticipazioni pubblicate da Tvblog si partirà con due volti Mediaset per eccellenza: i conduttori storici del programma satirico di Canale 5 Striscia La Notizia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Poi grande spazio al cinema e alle serie tv: Luisa Ranieri promuoverà la seconda stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco“ e Antonio Albanese parlerà del suo film “Grazie ragazzi” insieme al regista Riccardo Milani. Mentre Sergio Castellitto e la figlia del generale assassinato dalla Mafia a Palermo, Rita Dalla Chiesa, dialogheranno con Mara Venier su "Il nostro generale”, la serie tv promossa dalla Rai incentrata sulla vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Ma non è tutto. Nella puntata dell'8 gennaio si parlerà anche di musica: i Boomdabash canteranno il singolo "Heaven" prodotto insieme agli Eiffel 65, raccontandosi in una lunga intervista-bilancio. Grande attesa anche per la conduttrice e attrice, nonchè modella ed ex ballerina spagnola Rocio Munoz Morales.