Donna Moderna, a Viola la direzione: Belpietro prova a rilanciare la rivista

Donna Moderna, Belpietro nomina Maria Elena Viola direttrice della rivista. Obiettivo il rilancio del settimanale

Maria Elena Viola è la nuova direttrice di Donna Moderna. Maurizio Belpietro ha scelto come nuova direttrice di Donna Moderna Maria Elena Viola, che lo scorso giugno aveva deciso di lasciare la direzione di Elle in seguito alla riorganizzazione di Hearst Italia. Lo storico settimanale della Mondadori, diretto da Annalisa Monfreda che ha scelto di non passare con il nuovo editore, è stato rilevato a fine 2021 – assieme a CasaFacile che continuerà a essere diretta da Federica Magni – da Stile Italia Edizioni di Belpietro, il quale intende farne la testata di punta dei suoi periodici.

In redazione, Viola può contare su una ventina di giornalisti, tutti molto esperti del settimanale. “Sarà un rilancio importante”, anticipa. “Donna Moderna continuerà ad essere al servizio delle donne, cercando d’interpretare lo spirito dei tempi con un contatto sempre più reale con le loro esigenze, una concezione più briosa e una veste grafica più lieve”.

Viola ha chiesto a Belpietro di avere con sé due giornaliste con cui ha lavorato a lungo e in sintonia a Gioia e a Elle. Come fashion creative director Michela Gattermayer, sua vice nelle due testate, espertissima di moda ma anche di costume e società. “Ci lega una visione moderna e democratica della moda e dei consumi”, dice. Come art director l’altrettanto esperta Elena Pezzotta, “che ha una bella mano sui nuovi progetti”.

Donna Moderna, Maria Elena Viola è la nuova direttrice: si punta sul digitale

All’ordine del giorno naturalmente anche i nuovi progetti sul digitale, dove il settimanale ha una storica e molto rilevante presenza. “Nel corso degli anni è stata costruita una community fortissima, che non possiamo certo permetterci di perdere. Continueremo a mantenerla viva, anche attraverso gli eventi che coinvolgono le lettrici e caratterizzano l’approccio multimediale di Donna Moderna”, conferma Viola. Resta affidata a Mediamond la raccolta pubblicitaria.

Maria Elena Viola, chi è

Perugina, 52 anni, laureata in lettere moderne con una tesi su Italo Calvino e la favolistica, dal ’93 Viola vive a Milano dove ha cominciato una carriera giornalistica nel mondo dei femminili che, dopo diverse collaborazioni e l’assunzione al settimanale Viversani e Belli della Universo, ha avuto come tappa fondamentale l’esperienza a Tu della Mondadori con Marisa Deimichei come direttrice e maestra. Vice direttrice attualità del settimanale e direttrice dall’ottobre 2011 dopo la trasformazione della testata in TuStyle, Viola ha poi diretto Gioia dall’ottobre 2012, lanciandone la nuova versione nel giugno successivo, e dal novembre 2018 Elle nel suo passaggio da mensile a settimanale.

