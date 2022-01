Barilla, nuovo logo dopo 66 anni: il leader italiano della pasta cambia look

“Qualcosa di nuovo bolle in pentola”. Barilla, l'azienda della pasta, nome noto in tutto il mondo, ha rinnovato il suo biglietto da visita cambiando dopo 66 anni il proprio logo. Il marchio della società emiliana si è fatto più intenso, l'ovale inaugurato negli anni Cinquanta ha perso l'ombreggiatura bianca, il tono di rosso è diventato decisamente più scuro, così come il blu dello sfondo rispetto al recente azzurro. Altra novità è che, nella parte alta, è apparso l'anno di fondazione della società: "Dal 1877".

Per ora ancora nessun annuncio ufficiale, ma Barilla ha già dato un indizio con un post su Twitter. Inoltre, ha cambiato con il nuovo logo l'immagine del proprio profilo sul social network.

Something new is cooking at Barilla, and we see we’ve caught your eye already 👀 We’re just getting started… pic.twitter.com/zi2yv2JhOv