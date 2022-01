Rcs, Umberto Brindani lascia la direzione del settimanale Oggi dopo 12 anni

Rcs, Umberto Brindani saluta il settimanale Oggi e lascia la direzione della testata dopo 12 anni

Umberto Brindani lascia la direzione di Oggi. Come riporta ItaliaOggi, lo storico direttore del settimanale Rcs, per motivazioni che ancora non ci è dato sapere, firmerà il suo ultimo editoriale dopodomani, in edicola. Gli succede il vicedirettore Livio Colombo fino al 1° febbraio, data dell’arrivo del nuovo direttore. Ma veniamo al “toto-successore”. I nomi favoriti alla sostituzione di Brindani sono: Luca Dini (attualmente direttore di F), Monica Mosca (ex direttrice di Gente) e Candida Morvillo (ex direttrice di Novella 2000).

Anche se ora si san ben poco, è probabile che sia un profilo differente quello scelto dall'editore Urbano Cairo. Sotto la direzione di Brindani, la testata ha puntato molto sul sito Oggi.it, costruendo un sistema di pubblicazioni collaterali, come quella sulla cucina, e ha fatto il proprio debutto online su Instagram.

