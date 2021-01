Saviano arriva, fuga dal Corriere della Sera. Pierluigi Battista lascia?Rumors

Roberto Saviano lascia Repubblica per approdare sulle pagine del Corriere della Sera. Lo scrittore e giornalista dal 15 gennaio collaborerà con il CorSera con commenti e inchieste per le pagine del giornale e con esclusive video inchieste online. Saviano, autore del bestseller Gomorra, arricchirà inoltre la proposta di podcast tematici del quotidiano e terrà una nuova rubrica sul settimanale 7.

Giornalista che arriva, giornalista che se ne va? Secondo rumors raccolti da Dagospia, in via Solferino è iniziata la fuga dei corrieriesti e il primo a lasciare sarebbe Pierluigi Battista. Dove andrà? E chi sarà il prossimo? Non resta che attendere...

Intanto, dopo Roberto Saviano, anche Stefano Balassone ha lasciato ‘la Repubblica’. “Il 31 dicembre si è esaurito il contratto con ‘Repubblica’ e da oggi ho iniziato la collaborazione con il ‘Domani (il quotidiano fondato da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri.ndr)", ha spiegato l'altro ieri l’ex vicedirettore di Rai3 all’Adnkronos. No comment sulle ragioni dell’addio. “Da collaboratore esterno non ho vissuto dentro la redazione”, le sue parole.