Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Salvini sul caso Open Arms, Medio Oriente e il raduno di Pontida

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Matteo Salvini. Si parlerà di emergenza sicurezza e manifestazioni pro-Palestina

Oggi 3 ottobre 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in merito alla stretta attualità: dalla guerra in Medio Oriente al processo Open Arms, fino al raduno di Pontida.



Nel corso della puntata, tutti gli aggiornamenti da Israele con una riflessione sulla possibile escalation del conflitto. Inoltre, un approfondimento sulla stretta alle manifestazioni pro-Palestina, a seguito dei cartelli choc e degli slogan antisemiti comparsi nel corso di alcune proteste. Poi, prosegue l’emergenza sicurezza nel Paese: da Mestre a Roma, tanti gli episodi che negli ultimi giorni hanno scosso le città.



Tra gli ospiti anche: Vincenzo Camporini, Pierfrancesco Majorino, Marco Lisei, Maurizio Gasparri, Davide Faraone e Luca Boccoli.