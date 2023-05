Dritto e Rovescio, ospiti stasera: soluzioni al carovita? Ecco le proposte

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà di caro vita, sicurezza nelle stazioni ferroviarie e le proteste di Ultima Generazione

Oggi 11 maggio 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera si parlerà dell’incremento del costo della vita: dall’aumento del prezzo dei beni di prima necessità al caro affitti che, a Milano, ha spinto alcuni studenti del Politecnico a dormire in tenda per evidenziare l’impossibilità di trovare alloggi a prezzi accessibili.

Nel corso della puntata, un approfondimento sulla gestione della sicurezza nelle stazioni ferroviarie, con particolare attenzione a quella di Roma Termini. E ancora, una pagina dedicata alle recenti proteste degli attivisti di Ultima Generazione.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Mario Giordano, Andrea Delmastro, Simona Malpezzi, Susanna Ceccardi, Vittorio Sgarbi, Eleonora Evi.