Dritto e Rovescio, ospiti stasera: in studio Lollobrigida, Conte e Zanicchi

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà Francesco Lollobrigida, Giuseppe Conte e Iva Zanicchi

Oggi 8 giugno 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida sull’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e sulla fase di ricostruzione, sul tema sicurezza nelle città italiane e immigrazione e sull’attività di Governo.

Nel corso della serata, Paolo Del Debbio intervisterà anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sulla stretta attualità politica e sull’archiviazione del procedimento a suo carico relativamente alla gestione della pandemia da Covid-19. Inoltre, un’intervista a 360° a una delle icone della televisione italiana: Iva Zanicchi. Infine, si tornerà a parlare del fenomeno, sempre più dilagante, degli attivisti di ultima generazione.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Davide Faraone, Susanna Ceccardi, Diana De Marchi, Maurizio Gasparri, Luca Paladini, Alessandra Maiorino e Giuliano Granato.