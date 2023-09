Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dagli stipendi alle baby gang

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il vicepremier Tajani

Oggi 3 novembre 2022 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata Antonio Tajani. Tanti i temi che con il Vicepremier e Ministro degli Esteri verranno affrontati: dalla situazione economica del nostro Paese, ai provvedimenti su cui il Governo sta lavorando in materia di stipendi, fino alla gestione dell’immigrazione e della sicurezza nelle città italiane.

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato ad un confronto sulle nuove norme contro la criminalità, con un inasprimento delle pene contro i baby criminali. E ancora, un approfondimento sulle proteste degli ex percettori del Reddito di cittadinanza.

Ad accompagnare Paolo Del Debbio, tra gli altri: Giovanni Donzelli, Brando Benifei, Ettore Licheri, Isabella Tovaglieri, Alessandro Morelli, Giuliano Granato e Diana De Marchi.