Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Tajani e Conte

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà di elezioni europee, il rientro in Italia di Chico Forti e il progetto di legge "Salva-Casa"

Oggi 23 maggio in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. In apertura di puntata, il giornalista intervisterà Antonio Tajani, vicepremier e Ministro degli Esteri, per indagare – in vista del voto europeo – la politica economica, le tematiche comunitarie e gli scenari internazionali. Spazio, poi, a Giuseppe Conte, con cui Del Debbio farà un bilancio sull’operato del Governo, per arrivare al rientro in Italia di Chico Forti.

A seguire, il progetto di legge che Matteo Salvini ha ribattezzato “Salva-Casa”. Il condono, al vaglio del Parlamento, dovrebbe servire a sanare le difformità di natura formale che non corrispondono alla planimetria di un dato immobile. Tra gli ospiti di Del Debbio, anche: Susanna Ceccardi, Pierfrancesco Majorino, Augusta Montaruli, Alessia Morani, Dolores Bevilacqua.