Casa, Salvini ad Affaritaliani: "Si potranno regolarizzare piccole anomalie"

Il vicepremier sul decreto salva casa che arriva mercoledì in Consiglio dei ministri

"Il salva casa è una scelta concreta e responsabile a vantaggio di milioni di proprietari che così potranno regolarizzare piccole anomalie". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini in vista del Consiglio dei ministri di mercoledì che è chiamato a varare il decreto legge su casa, soppalchi, verande e non solo.



"C’è chi pensa a nuove tasse sul patrimonio immobiliare (mi riferisco all’Europa a trazione socialista) e chi, come il governo italiano, invece scommette sul taglio della burocrazia e sulla ragionevolezza", conclude il segretario della Lega.