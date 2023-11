È sempre Cartabianca, ospiti: lo stato di salute della sanità pubblica

È sempre Cartabianca, ospiti: le ultime sulla guerra in Medio Oriente e la sanità pubblica

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della punata gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente: mentre l’esercito di Israele annuncia di aver circondato Gaza City, in Europa aumentano gli atti di antisemitismo. Quali saranno gli sviluppi del conflitto e le ripercussioni sullo scenario internazionale?

Inoltre un approfondimento sulla sanità italiana tra lunghe attese, pronto soccorso affollati, carenza di personale e i fondi previsti dalla manovra economica per tagliare le liste d’attesa.