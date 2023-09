È sempre Cartabianca, ospiti: siamo vicini al "collasso climatico"?

È sempre Cartabianca, ospiti: questa sera si parlerà di economia, Decreto Caivano e "collasso climatico"

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Anche questa settimana, grande attenzione ai temi che animano il dibattito pubblico: dalle sfide economiche che attendono il governo in autunno, al Decreto Caivano che introduce nuove misure per cercare di contrastare il disagio giovanile e la criminalità minorile.

Inoltre, un approfondimento sull'ambiente e la crisi climatica dopo l'annuncio dell'osservatorio europeo Copernicus secondo cui il 2023 sarà probabilmente l'anno più caldo della storia. È davvero iniziato il "collasso climatico", come sostiene il segretario generale delle Nazioni Unite?

Come sempre, il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore.