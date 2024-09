È sempre Cartabianca, ospiti: dallo Ius Scholae alle nuove alleanze a Sinistra

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di Ius Scholae, nuove alleanze a Sinistra, disuguaglianze sociali ed emergenza climatica

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata i temi che hanno animato il dibattito politico durante l'estate, dallo Ius Scholae che divide il centrodestra alle nuove e complesse alleanze che si profilano a sinistra: che autunno sarà per la maggioranza di governo e per le opposizioni?



I mesi estivi hanno messo in luce le grandi disuguaglianze sociali del nostro Paese: da un lato chi ha trascorso le vacanze all'insegna del divertimento e del lusso, dall'altro chi non si è potuto permettere nemmeno un giorno di villeggiatura.



Focus anche sull'emergenza climatica che interessa sempre di più l'Italia, dal perdurare della siccità in Sicilia ai tanti eventi meteorologici estremi che causano danni all’ambiente, all’economia e perdite di vite umane.